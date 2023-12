Forte progression des utilisateurs du Noctambus

La population fait toujours un peu plus appel au Noctambus pour rentrer à la maison en toute sécurité. En 2022, plus de 50'000 personnes ont utilisé ce service de bus nocturne. Il s’agit d’une nette progression par rapport aux deux dernières années qui marquaient la reprise des manifestations après la pandémie de coronavirus. Cela représente aussi plus de 10'000 personnes de plus que lors des années d’avant crise. C’est ce qui ressort de l’assemblée générale de l'association qui s’est tenue mercredi soir. 28 soirées ont mandaté Noctambus pour mettre en place des courses spéciales. /comm-lge