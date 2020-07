Une bâtisse détruite à Courroux

Un 4e incendie frappe le Jura en une semaine. Après Bure mardi et Porrentruy à deux reprises ce vendredi, c’est le village de Courroux qui a été touché vendredi soir. Une habitation de la ruelle du Vieux-Lavoir a été totalement détruite par le feu. L’habitant a pu quitter les lieux par ses propres moyens. Il a été relogé par les autorités communales. La cause de ce sinistre n’est pas encore connue. Personne n’a été blessé.





45 pompiers dans l’intervention

L’alarme a été donnée peu après 21h10. Le SIS Val-Terbi s’est rendu sur place avec 30 pompiers. Il a reçu l’appui de 15 hommes du CRISD, le Centre de Renfort d'Incendie et de Secours de Delémont. Une dizaine de véhicules a été engagée dans cette intervention, tout comme la police cantonale jurassienne. « A notre arrivée avec le premier véhicule, on a constaté une inflammation totale de l’habitation et de la grange collée au bâtiment », détaille le commandant du SIS Val-Terbi et chef d’intervention Anthony Voillat. « Nous avons commencé par sécuriser tous les bâtiments avoisinants et le champ de blé voisin qui était en feu. Pour nous, le bâtiment était perdu comme il était complètement en flammes », poursuit-il. Les pompiers ont dû puiser de l’eau dans la rivière pour circonscrire ce sinistre. /msc