Nouvelle formation à la HE-Arc Santé

Une nouvelle formation sera mise en place dès le 13 janvier 2021. Elle aura pour but d’inculquer aux étudiants les différentes démarches permettant le meilleur accompagnement possible aux personnes victimes d’un AVC. Cette nouvelle formation en collaboration avec RHNe souhaite « transmettre des compétences spécifiques aux professionnels actifs dans la prise en charge des personnes présentant un accident vasculaire cérébral mais aussi de leurs proches », comme le précise Nicole Zangrando, professeure à la HE-Arc Santé et responsable de la formation continue.

Les inscriptions sont ouvertes dès maintenant. /comm-lfe