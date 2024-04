Savoir-faire horloger au coeur d'un nouveau projet au Locle

L'objectif de ce projet est de soutenir et de pérenniser l'écosystème des PME horlogères et des métiers d'art de la région. Les entreprises concernées, PME ou microsociétés, seront regroupées sous un même toit : de quoi mieux répondre à leurs besoins, préserver l'héritage du savoir-faire et renforcer la collaboration, ainsi que la relève. Et faire collaborer entre elles des entreprises soumises à une forte concurrence, c’est possible : « chez nous c’est toute une recherche pour savoir sur quels aspects on va pouvoir établir ces coopérations et qu’elles n’empêchent pas, sur d’autres points, d’être concurrents », explique encore Nicolas Stevan.