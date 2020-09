Jour de rentrée pour les 1'667 étudiants de la HE-Arc

L’heure de la rentrée a sonné pour la Haute Ecole Arc. 1'667 étudiants – dont 585 de première année – ont repris le chemin des campus de Neuchâtel et Delémont ce lundi, pour suivre leur cursus dans l’une des neuf filières proposées par l’institution. Les effectifs sont stables depuis quelques années.

Coronavirus oblige, le port du masque marque cette rentée, au moins lorsque la distance d’un mètre et demi ne peut pas être respectée. La HE-Arc n’avait plus accueilli d’élèves en présentiel depuis la mi-mars, moment où l’enseignement à distance a été instauré. Le Comité stratégique de l’école estime important de vivre une rentrée académique qui puisse se dérouler dans des conditions les plus normales possibles, en classes entières, et avec des modalités d’enseignement qui permettront de suivre les plans de formation. La HE-Arc compte aujourd’hui 913 étudiants en Gestion, 468 en Ingénierie, 228 en Soins infirmiers et 58 en Conservation-restauration.

A noter que près de 300 étudiants suivent leur cursus sur le Campus de Delémont. Au total, les hautes écoles de la HES-SO accueillent plus de 21'000 élèves en formation de base et en formation continue. /comm-rch