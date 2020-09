Un forfait pour mieux encadrer les sportifs

Pratiquer une activité physique ou reprendre le sport après une période d’arrêt n’est pas sans risques. C’est pour encadrer au mieux la population que l’Hôpital du Jura bernois (HJB) a mis en place un forfait sport-santé. La prestation a été présentée mercredi matin à St-Imier. Elle se veut pluridisciplinaire, adaptable à toute personne. C'est sur la base de la dernière enquête sur le sport en Suisse que l'HJB a décidé de lancer ce nouveau concept. En effet, de plus en plus de personnes pratiquent une activité physique, notamment après 35 ans. La Suisse se situe même au troisième rang des pays les plus sportifs sur le continent européen, juste derrière la Finlande et la Suède.





Trois consultations



Le forfait sport-santé combine trois prestations de base, à savoir une consultation médicale, une consultation de conseils en nutrition et en physiothérapie. D'autres prestations peuvent s'ajouter en fonction des besoins dans des domaines spécifiques comme la traumatologie, la neurochirurgie ou la psychologie. Spécialiste en médecine interne et responsable du projet, Cédric Maillat indique que l'offre est adressée à tout type de sportif. Elle a une vocation préventive, car la pratique non adaptée d'un sport peut comporter des risques sur le plan cardiaque, psychique ou encore articulaire :