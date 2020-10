Un changement vers plus d’indépendance pour les magistrats

Le Bureau du Parlement jurassien salue la volonté de transparence de la justice jurassienne. Il a pris connaissance d’une lettre des magistrats qui indique qu’ils n’entendent plus verser « des montants considérés comme des rétrocessions de salaires » aux partis politiques. Les juges et procureurs pourront toutefois cotiser à la formation politique de leur choix. Les magistrats ont choisi cette option pour renforcer leur indépendance par rapport aux partis. La décision fait suite à la révision du processus d’élection des juges et procureurs qui est en vigueur depuis 2016 et qui vise à dépolitiser le processus. Elle s’inscrit également dans la lignée des remarques du Groupe d’Etats contre la corruption du Conseil de l’Europe et de la Conférence latine des procureurs. La démarche intervient, enfin, dans la perspective des prochaines élections des autorités judiciaires jurassiennes qui auront lieu le 17 décembre 2020 par le Parlement. /comm-fco