Vivre après un AVC

Chaque année en Suisse, 16’000 personnes sont victimes d’un accident vasculaire cérébral (AVC). Pour soutenir les personnes cérébrolésées et leurs proches, l’organisation « Fragile Suisse » leur vient en aide depuis 30 ans. Cette année, avec la pandémie, les personnes lésées ont été plus touchées encore, comme le souligne Nicole Debrot, conseillère sociale et animatrice de groupes de paroles pour « Fragile Suisse » :