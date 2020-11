La St-Martin aura un goût différent dans les boucheries

La St-Martin fait définitivement les frais de la pandémie. Après l’annulation des marches gourmandes et des repas en salle, ce sont les menus dans les restaurants qui passent à la trappe. Les mesures strictes du Gouvernement jurassien courent jusqu’au dimanche 15 novembre. Les réunions de famille doivent aussi se limiter à cinq personnes. Dans ces conditions, les bouchers contactés n’espèrent pas d’allégement des mesures Covid pour le Revira. Toute la période de St-Martin devra se vivre dans l’intimité des maisons, ce qui va causer un certain manque à gagner pour ces artisans de bouche.

Le pourcentage varie en fonction des spécificités de chaque entreprise. Chez Vallat à Bure, on mise sur les clients privés et les ventes dans une grande enseigne. Les restaurants ne représentent ainsi que 10% du chiffre d’affaires pendant cette période. De plus, Yannick Vallat propose un « pack Covid », à savoir les mets apprêtés mais non cuits du menu de St-Martin. Ailleurs c’est parfois plus compliqué. Pas de restaurant, pas de marché de St-Martin, Stéphane Chappuis de la boucherie Neuenschwander tire un trait sur 40% de ses commandes. Le mois de novembre s’annonce plus tranquille du côté de Courgenay, pour une fois, sans heure supplémentaire. A Boncourt chez Gatherat, où la partie traiteur est plus importante, on prévoit de préparer, par exemple, deux fois moins de boudins. De plus avec la limite à cinq personnes, le menu de St-Martin ne sera pas souvent partagé autour de la table familiale, selon Alain Gatherat, qui a aussi enregistré ces derniers temps des annulations pour les soupers d’entreprises de fin d’année. Tous comptent sur un retour quasi à la normale à Noël. /ncp