Direction à trois têtes à l'HJB

C'est un tournant dans l'organisation de l'Hôpital du Jura bernois (HJB). Dès le 1er janvier 2021, la direction générale sera partagée entre trois personnes, qui piloteront chacune trois pôles de compétence. L’actuel homme fort de l’HJB Dominique Sartori hérite du pôle santé mentale et EMS, selon un communiqué diffusé lundi. Il aura notamment pour tâche de gérer le regroupement de la psychiatrie régionale sur le site de Moutier, un projet de grande ampleur qu'il a accompagné dès ses premiers balbutiements. Dominique Sartori sera en outre proposé comme membre du Conseil d'administration de l'HJB lors de la prochaine assemblée générale. Son adjoint Arian Kovacic dirigera quant à lui les centres ambulatoires de proximité, soit les Médicentres de Moutier et de Tavannes ou encore le Centre Médical de Bienne.





Un nouveau venu



Le troisième pôle sera dédié aux soins aigus. Et c'est un nouveau venu qui en prendra les commandes dès l'an prochain. Directeur de l'Hôpital de la Providence à Neuchâtel et chef de la région Arc Jurassien du groupe privé Swiss Medical Network (SMN), Alexandre Omont apportera son expérience à la tête de la direction générale de l'HJB. Le président du conseil d'administration Anthony Picard y voit une suite logique et le renforcement des liens avec SMN, qui détient 35% des actions de l'Hôpital du Jura bernois :