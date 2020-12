Coupures d’électricité dans le Jura

Des pannes d'électricité ont touché le Jura. Les coupures se sont produites dans plusieurs communes de la région dimanche soir. Les forts vents ont provoqué des coupures d’électricité qui ont touché quelque 2'000 clients des BKW entre 18h20 et 23h à Glovelier, Saulcy, St-Brais et Sceut ainsi qu’à Malleray et Bévilard. Les pannes ont duré entre six minutes et une heure selon les endroits. La tempête a aussi provoqué des dégâts matériels.

MeteoNews maintient son alerte « vent tempétueux » jusqu’à mardi matin dans le Jura. « Il faut s’attendre à d’autres pannes lundi soir », selon le groupe bernois.





Les SID aussi concernés

Une panne d’électricité a touché les Services industriels de Delémont dimanche après-midi. « Un élément défectueux sur une cellule de distribution du réseau moyenne tension » a été repéré peu après 13h, précise Michel Hirtzlin, chef des SID. Le quartier de l’hôpital à Delémont a été concerné par la panne. Trois personnes du service de piquet sont intervenues et le courant a été rétabli dès 15h30. Les forts vents de ces dernières heures ne sont pas en cause, selon Michel Hirtzlin. /mmi