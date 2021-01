Résultat solide, mais bénéfice net en baisse

Autres conséquences du Covid-19

La crise sanitaire et économique a aussi eu des conséquences sur plusieurs secteurs de la banque. Ainsi la clientèle s’est montrée plus conservatrice. Les dépôts de liquidités ont été augmenté de 13%, surtout sous forme d’épargne qui se monte à 94,9 millions de francs en 2020. Mais à l’inverse, les opérations de négoce se sont contractées de 7%. En cause : la baisse des opérations de paiements, des devises et du change. Les clients ont eu besoin de moins de devises étrangères au cours de l’année dernière. /ncp