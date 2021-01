Les exportations horlogères ont plongé en 2020

La crise du coronavirus aura durement touché l'horlogerie en 2020. Le secteur a vu ses exportations plonger de 21,8% en rythme annuel à 16,98 milliards de francs. Corrigée du renchérissement, la chute atteint 25,6%, selon les chiffres fournis jeudi par l'Administration fédérale des douanes (AFD).

Dans son ensemble, l'industrie du luxe a subi le choc le plus fort. La bijouterie, la joaillerie et l'horlogerie sont les secteurs les plus touchés, précise l'AFD.

Au mois de décembre, une nouvelle amélioration est constatée où les exportations horlogères (non corrigées) ne se sont contractées "que" de 2,5% sur un an en termes nominaux, à 1,72 milliards de francs. En novembre et octobre, les baisses avaient atteint respectivement 3,2% et 7,1%.







Swatch Group enregistre une perte annuelle de 53 millions de francs

Le groupe horloger Swatch a enregistré en 2020, dans un contexte marqué par la pandémie, une perte nette ainsi qu'une chute de son chiffre d'affaires, malgré l'amélioration observée au 2e semestre.



La perte nette s'est inscrite à 53 millions de francs, contre un bénéfice net de 748 millions il y a un an. Les ventes ont diminué de 32,1% à 5,6 milliards, a précisé le groupe biennois jeudi dans un communiqué.

Le conseil d'administration proposera un dividende en baisse à 3,50 francs contre 5,50 francs, a annoncé l'entreprise.

/ATS-gtr-nmy