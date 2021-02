Monseigneur Denis Theurillat tombe la mitre

Une page se tourne à l’Evêché de Bâle. Monseigneur Denis Theurillat a présenté sa démission après avoir passé vingt ans comme évêque auxiliaire. Une démission acceptée par le pape François et rendue publique par le Vatican ce lundi.

Âgé de 70 ans, le Jurassien a mûrement réfléchi sa décision. « Je sens que la fatigue arrive. J’ai fait en septembre dernier une chute qui m’a menée à l’hôpital. J’ai à ce moment pris le temps de la réflexion. Les besoins du diocèse sont de plus en plus grands et le rythme est effréné. J’ai senti que c’était le moment de partir, sans être épuisé ou déçu », nous confie Denis Theurillat.

Le natif d’Epauvillers ne va pas partir à la retraite pour autant. « Je préfère dire que je me retire pour servir autrement. Je vais quitter Soleure fin juin et rejoindre le couvent de Baldegg, dans le canton de Lucerne, où j’officierai comme aumônier. Je suis également ouvert à d’autres demandes pour rendre service. Ce qui est important pour moi, c’est de ne plus avoir de responsabilités », explique Denis Theurillat. Et le Jurassien de conclure : « Je me réjouis d’avoir plus de temps pour moi comme homme d’Eglise. Du temps pour la prière et la réflexion ».

Le successeur de l’évêque auxiliaire n’est pas encore nommé. /rch