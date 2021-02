Une présidence « européenne » prolongée pour David Eray

David Eray passera une année de plus comme président de la délégation suisse au Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l’Europe. Le ministre jurassien aurait dû passer la main après avoir dirigé cette délégation depuis 2019, mais cette dernière a été passablement renouvelée pour la période 2021-2026 (le Conseiller fédéral Ignazio Cassis a nommé les 12 membres le 22 janvier dernier). David Eray a donc accepté cette « prolongation technique » pour assurer la continuité. Il cèdera sa place l’an prochain.

Le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l’Europe est l’instance chargée de renforcer la démocratie locale et régionale dans les 47 États membres du Conseil de l’Europe. Organe consultatif, il fait office de porte-parole des régions et communes d’Europe. Il est composé de deux chambres : la Chambre des pouvoirs locaux et la Chambre des pouvoirs régionaux. La prochaine session en vidéoconférence – coronavirus oblige – aura lieu du 23 au 25 mars. /comm-rch