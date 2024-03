David Eray scrutera les urnes turques

David Eray passera son week-end pascal en Turquie… mais pas sur un transat. Le ministre jurassien dirige une délégation du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l’Europe (CPLRE), une institution qui est chargée notamment de renforcer la démocratie et l’autonomie locales. Sur place, David Eray et ses équipes observeront les élections municipales turques qui ont lieu dimanche. Il s'agira de surveiller les procédures électorales dans les bureaux de vote. A l’issue de la mission, un rapport sera élaboré. Celui-ci portera sur les processus et faits observés lors du scrutin, mais aussi sur la situation politique générale en Turquie.

Au total et à ce jour, le CPLRE a mené près de 115 missions de ce type, des missions qui s’effectuent sur demande des autorités nationales concernées. La composition politique des délégations est proportionnelle à la représentation des groupes politique au sein du Congrès. /comm-mle