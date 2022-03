David Eray face au Conseil de l’Europe

David Eray sur le devant de la scène au Conseil de l’Europe. Le président du Gouvernement jurassien était à Strasbourg en début de semaine où il a participé à la session de l’organisation qui veille notamment au respect des droits fondamentaux, civils et politiques dans 46 pays. Le ministre jurassien du PCSI a présenté deux rapports qu'il a établis : un sur l’observation des élections locales en Géorgie, l'autre sur le suivi de la démocratie en Turquie. Ce dernier a suscité des débats plutôt nourris.

Pendant cette session du Conseil de l’Europe, les regards étaient aussi tournés vers le conflit ukrainien. Plusieurs représentantes de l’Ukraine ont pris part à la réunion et ont témoigné de la réalité du quotidien dans leur pays. Le maire de la capitale Kiev a aussi pris la parole devant David Eray et ses collègues. Si sa marge de manoeuvre est limitée, le Conseil de l'Europe a déjà pris ou envisagé des mesures. Il a notamment exclu la Russie. L'organisation réfléchit, par ailleurs, aux possibilités pour soutenir les Ukrainiens. L'hypothèse de jumelages entre communes ukrainiennes et autres communes européenne a été formulée.

Le président du Gouvernement jurassien était l’invité de La Matinale. Retrouvez l’entretien complet ci-dessous. /mle