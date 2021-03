Nathan Stornetta, cet artiste « privilégié »

Alors que de nombreux artistes rongent leur frein en cette période de coronavirus, lui travaille presque plus que jamais. Lui, c’est Nathan Stornetta, compositeur jurassien d’une trentaine d’années. Après avoir travaillé notamment pour le cinéma aux côtés du célèbre compositeur Hans Zimmer, l’actuel citoyen de Bienne œuvre désormais pour les deux parcs à thèmes du Puy du fou. Pour celui de France, d’une part, mais aussi – et surtout – pour celui d’Espagne qui doit ouvrir ses portes à la fin du mois de mars. Nathan Stornetta se qualifie donc d’artiste « privilégié », alors que bon nombre de ses connaissances souffre du coronavirus et de la fermeture des salles de spectacle.





« Changer l’eau du bocal »

Pour Nathan Stornetta, le grand défi qu’il relève depuis plusieurs mois prend encore davantage de sens avec la crise du coronavirus. « Les gens qui se rendront dans le parc du Puy du Fou en Espagne dès la fin de ce mois auront besoin de voir autre chose, de changer l’eau du bocal après tous ces mois difficiles », constate le compositeur jurassien. Nathan Stornetta est en charge de la musique qui accompagne les spectacles vivants de ces deux parcs à thèmes qui relatent des faits historiques. Et il doit tenir compte de plusieurs paramètres que le grand public ne constate pas forcément : « La musique, elle permet d’exagérer les émotions. Vu la distance qu’il y a entre les acteurs et les spectateurs dans ce genre de spectacles, la musique est devenue quelque chose de plus démonstratif, de flamboyant », souligne le compositeur jurassien. Nathan Stornetta espère en tout cas que sa contribution permettra au public de s’évader l’espace de quelques instants au Puy du Fou. /mle