C’est une nouvelle année record pour BKW. Le fournisseur bernois d’électricité a vu son chiffre d’affaires augmenter de 9% en 2020 pour atteindre 3,1 milliards de francs. Les résultats ont été présentés mardi matin à l’occasion d’une conférence de presse virtuelle. Le résultat d'exploitation avant intérêts et impôts (Ebit) a lui aussi augmenté, de 10% à 475 millions, dépassant l'objectif visé de 400 à 420 millions. Même ajusté de l'indemnité versée par Swissgrid pour l'ancien réseau de transport de BKW, l'Ebit, à 436 millions, a dépassé le montant record de l'exercice précédent. La performance des ex-Forces motrices bernoises s'est révélée en tous points supérieure aux attentes des analystes sondés par AWP. Ces derniers avaient anticipé un chiffre d'affaires total de 3,11 milliards de francs, un Ebit de 464 millions et un bénéfice net de 324 millions.







Contexte difficile



L'exercice 2020 a été qualifié de remarquable mardi matin. Ils le sont d'autant plus qu’ils s’inscrivent dans une année marquée par la pandémie - qui a surtout restreint la productivité au premier semestre - et par l'arrêt de la centrale nucléaire à Mühleberg, dont la désaffectation se poursuit d’ailleurs selon les plans. L'arrêt de la centrale a logiquement provoqué une baisse du chiffre d’affaires de 11% dans le secteur énergie. Mais BKW a des ressources, grâce notamment à ses activités de services où le chiffre d’affaires a bondi de 30%.





Hausse des dividendes



A la faveur d'une performance jugée excellente et de perspectives toujours favorables, le conseil d'administration de BKW entend soumettre à l'assemblée générale ordinaire du 7 mai prochain une hausse du dividende. Les actionnaires devraient ainsi percevoir 2,40 francs par action, contre 2,20 au titre de l'exercice 2019. Pour l'exercice en cours, BKW s'attend à un Ebit similaire à celui de 2020, compris dans une fourchette de 420 à 440 millions de francs. Cette perspective reflète la hausse des prix de l'électricité et une croissance toujours rentable du secteur des services ainsi qu'une performance normalisée dans le négoce d'électricité. Les incertitudes sur l'évolution économique liées au coronavirus subsistent pourtant et pourraient toutefois influencer les prévisions, avertit BKW. /ats-oza