« La situation de l’horlogerie s’améliore mais lentement »

L’industrie horlogère suisse s’attend à un rebond dans les prochains mois. La branche continue à souffrir de la crise du coronavirus mais table toujours sur une année 2021 positive par rapport à 2020 qui avait vu les exportations chuter de 22%. Le premier salon horloger de l’année se tient en ce moment, uniquement en ligne. « Watches and Wonders » a démarré mercredi et se déroule jusqu’à mardi. La manifestation réunit 38 marques et remplace le Salon international de la haute horlogerie de Genève. Elle permet aux participants de présenter leurs nouveautés et constitue également l’occasion de faire un état des lieux de la branche. Jean-Daniel Pasche, président de la Fédération de l’industrie horlogère suisse (FH), livre son regard sur l’évolution du secteur :