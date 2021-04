Ouverture d’une policlinique à Porrentruy

Le SMUR est opérationnel pour l’Ajoie et les Franches-Montagnes

Le SMUR, service mobile d’urgence et de réanimation, sera lui aussi engagé dès mardi et en journée au départ de Porrentruy. Un service équivalent est déjà disponible à Delémont. Ce véhicule permet une médicalisation des patients gravement atteints par un médecin et un urgentiste aux côtés de l’ambulance. /mmi