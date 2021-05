Envolée des exportations horlogères en avril

Les exportations horlogères ont connu en avril un bond spectaculaire, celles-ci ayant été multipliées par plus que cinq (+446%) en comparaison annuelle. Cette envolée reste cependant à relativiser car elle intervient après l'effondrement du marché intervenu au printemps 2020 suite à l'éclatement de la pandémie de coronavirus.

En moyenne, le secteur horloger a retrouvé des niveaux de livraison à l'étranger d'avant-crise pour le deuxième mois consécutif, indique jeudi la Fédération de l'industrie horlogère suisse (FH). Durant la période sous revue, les exportations se sont ainsi fixées à 1,79 milliard de francs.

En avril 2020, une dégringolade de 81,3% avait été enregistrée, rappelle la FH. Les mois de mai et juin s'étaient révélés très négatifs. Pour la faîtière des horlogers, l'évolution des exportations jusqu'à la fin du printemps sera déterminante pour savoir si la reprise s'inscrit bel et bien dans une tendance durable.

Dans son rapport mensuel, la FH met ainsi de côté les statistiques d'avril 2020 et ressort celles de 2019, jugées plus pertinentes pour la comparaison. Mesurées à cette aune, les exportations ont progressé de 2,0% en avril 2021. Les livraisons à l'étranger de montres-bracelets ont progressé de 2,5% à 1,71 milliard de francs, tandis que la catégorie "autres produits" a accusé un repli de 7,0% à 84,9 millions.

Les garde-temps en métaux précieux et en « autres métaux » ont profité des progressions les plus nettes, respectivement de 7,5% et 8,0%. Les montres bimétalliques (-3,9%) et en autres matières (-2,8%) s'affichent en recul, tandis que la catégorie acier est restée plus ou moins stable (+0,6%).

En termes de débouchés, les Etats-Unis ont enregistré une poussée de 13,1% des exportations, ce qui en fait le premier marché pour le secteur en avril 2021. Suivent la Chine (+12,8%) et Hong Kong (+10,5%). Le premier marché européen est le Royaume-Uni, 6e au classement, pour lequel les livraisons ont progressé de 5,7%. /ATS-gtr

Selon les chiffres publiés par l'Administration fédérale des douanes (AFD), les exportations horlogères désaisonnalisées ont grappillé 1,5% sur un mois à 1,87 milliard de francs, en termes nominaux. En tenant compte du renchérissement, une hausse de 3,0% est constatée. /ATS-gtr