Bilan positif pour la BCJ

Les affaires sont au beau fixe pour la BCJ. La banque tire un bilan positif du premier semestre 2021, selon un communiqué publié lundi. En comparaison à fin décembre 2020, le bilan est en hausse de 108 millions de francs et atteint 4,1 milliards. En comparaison avec juin 2020, le résultat opérationnel et le bénéfice ont augmenté d’environ 12% pour atteindre respectivement 9,7 et 7,8 millions de francs.

« Ces chiffres reflètent la bonne marche des affaires de la BCJ et laissent augurer un bon exercice 2021 », note encore la banque. /comm-gtr