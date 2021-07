Horlogerie : le ciel se dégage lentement après la pandémie

Les horlogers suisses commencent à voir la lumière au bout du tunnel après une année 2020 très affectée par la pandémie de coronavirus. Les garde-temps haut de gamme suscitent de nouveau beaucoup d'intérêt auprès des Chinois et Américains, mais en Europe les affaires peinent encore à se remettre des séquelles de la crise.

De janvier à mai, les exportations horlogères helvétiques se sont inscrites à 8,7 milliards de francs, en repli de 3% par rapport à la même période en 2019.

« La reprise avance plus vite qu’anticipé », a indiqué à AWP Jean-Daniel Pasche, président de la Fédération de l'industrie horlogère (FH). Le responsable s'attend à ce que le niveau avant-Covid soit atteint en 2022.

L'année dernière, les livraisons de la branche à l'étranger s'étaient effondrées de plus de 20% à 17 milliards de francs. La fermeture des manufactures au plus fort de la crise sanitaire, mais également celle des boutiques de par le monde et l'absence de touristes avaient secoué le secteur. La branche avait également dû affronter une chute similaire en 2009 lors de la crise financière mondiale.

Malgré une amélioration de la situation, les incertitudes demeurent en raison notamment de l'évolution du variant Delta. Le retour des touristes asiatiques à Paris, Londres ou New York - une clientèle importante pour le secteur du luxe - prendra pour sa part encore du temps.





Locomotives chinoise et américaine

Faute de pouvoir voyager, les amateurs et amatrices chinois de belles montres suisses ont cependant pu faire leurs emplettes dans leur pays, rendant l'Empire du Milieu le marché d'exportation le plus important pour l'industrie horlogère.

Les Etats-Unis soutiennent également la reprise de la branche, l'avancée de la campagne de vaccination et les programmes de relance du gouvernement américain soutenant la consommation. Le Moyen-Orient et des pays comme l'Australie et la Russie se distinguent aussi positivement, tandis que l'Europe n'arrive pas à compenser le manque de touristes.

La publication au cours des prochaines semaines des résultats des deux grands groupes horlogers suisses, Swatch et Richemont, permettra en outre le lever un peu plus le voile sur cette reprise. Le géant biennois communiquera sur les avancées faites de janvier à juin, tandis que son concurrent genevois annoncera son chiffre d'affaires couvrant avril à juin.

Les analystes de la banque UBS prévoient une hausse de plus de 50% sur un an des ventes semestrielles pour le propriétaire d'Omega, bien implanté en Chine. Mais cela représenterait un repli de presque 15% par rapport à 2019.

Pour le propriétaire de Cartier, UBS pronostique une amélioration de presque 20% des recettes pour le premier trimestre décalé. /ATS-gtr