Combler les lacunes dans le domaine de la petite enfance

La politique de la petite enfance mérite plus de concertation et de coordination au niveau fédéral. La conseillère aux Etats jurassienne Elisabeth Baume-Schneider souhaite combler les lacunes dans le domaine et propose dans un postulat la création d’un observatoire fédéral dédié à la petite enfance. Il permettrait d’améliorer la coopération entre les différentes instances et permettrait de développer une stratégie concertée et adaptées à différentes réalités. Les approches sont aujourd’hui très différentes entre la Suisse romande et la Suisse alémanique. Elisabeth Baume-Schneider explique pourquoi la politique de la petite enfance doit être une cause fédérale :