Charles Juillard : « L’Ukraine est le grenier de l’Europe »

Les parlementaires fédéraux s’installent pour la première session de l’année. Celle-ci commence ce lundi après-midi sous la Coupole, à Berne. De nombreux dossiers seront discutés au Conseil national et au Conseil des Etats. Les sénateurs devront notamment se prononcer sur une motion qui vient du Conseil national concernant l’engagement de la Suisse pour le déminage en Ukraine. La Confédération a déjà débloqué 100 millions de francs pour ce gros travail, mais « ce n’est certainement pas suffisant », selon le conseiller aux Etats jurassien Charles Juillard. D’après l’élu ajoulot, les régions les plus reculées mériteraient déjà d’être nettoyées pour favoriser l’activité économique et agricole, notamment. En tant que rapporteur pour la commission de politique extérieure, Charles Juillard a formulé la proposition de s’entourer des deux entreprises helvétiques actives dans le déminage pour ce travail colossal, notamment Digger SA à Tavannes.