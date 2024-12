Une session d’hiver bien chargée sous la Coupole

Cette session sera l’occasion d’aborder de nombreux sujets importants. Il y a tout d’abord le budget 2025 de la Confédération et son déficit de plus 700 millions de francs qui seront mis sur la table. « Les avis divergent entre la gauche et la droite. Ce déficit est notamment dû aux hausses conséquentes qui ont été consenties dans le budget de l’armée et ça engendre des coupes dans d’autres domaines importants comme dans l’éducation, l’innovation ou encore l’agriculture. Et c’est cela qu’on va tenter de corriger pendant cette session », explique la socialiste. Les élus se prononceront également sur une motion qui demande de geler toutes les fermetures d’offices annoncées par la Poste, pendant que la mission qui est confiée au géant jaune sera redéfinie. Protection contre le harcèlement sexuel et modification de la loi sur l’énergie seront également abordés ces prochains jours sous la Coupole.

Au chapitre personnel, Mathilde Crevoisier Crelier aura l’occasion de défendre une motion concernant la prévoyance professionnelle, notamment pour augmenter les rentes de vieillesses des femmes. La commission qu'elle préside, celle de la science-éducation-culture, présentera aussi son projet pour soulager les factures de crèches des parents et encourager les cantons à créer plus de places dans ces établissements. La Jurassienne devrait également être nommée scrutatrice au Conseil des États ce lundi avec la perspective d’accéder à la présidence d’ici 2028. /lge