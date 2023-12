Thomas Stettler à la Commission des finances du National

Une présidence pour Charles Juillard et Mathilde Crevoisier Crelier





Du côté du Conseil des Etats, les deux élus jurassiens président chacun une commission : celle de gestion pour le centriste Charles Juillard. « Je suis honoré de présider cette importante commission, peu médiatique, mais qui s’occupe de tous les dossiers délicats. La présidence est très convoitée par les Alémaniques. C’est donc plutôt une belle reconnaissance pour moi », réagit le sénateur ajoulot. La socialiste Mathilde Crevoisier Crelier préside, elle, la Commission de la science, de l’éducation et de la culture. « C’est un honneur de présider une commission, d’autant plus que ça arrive vite pour moi. Le programme est vaste, notamment en termes de formation supérieure et de recherche. Nous définissions la politique de subventionnement », explique l’élue de Porrentruy. /rch