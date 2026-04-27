Loïc Dobler accède au Conseil national

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Loïc Dobler accède au Conseil national

L’assermentation du nouveau conseiller national Loïc Dobler a lieu ce lundi au Palais fédéral, à Berne. Le Jurassien succède à Pierre-Alain Fridez.

L’assermentation du nouveau conseiller national Loïc Dobler. (Photo : KEYSTONE/ Peter Schneider). L’assermentation du nouveau conseiller national Loïc Dobler. (Photo : KEYSTONE/ Peter Schneider).

L’assermentation du nouveau conseiller national Loïc Dobler a lieu ce lundi au Palais fédéral. Le socialiste jurassien succède à Pierre-Alain Fridez, qui se retire après plusieurs années au Conseil national.

Les 200 membres de la Chambre du peuple se réunissent cette semaine à Berne dans le cadre de la session spéciale de fin avril. Plusieurs changements interviennent à cette occasion, avec le départ de sept conseillers nationaux à environ 18 mois des prochaines élections fédérales. Parmi les nouveaux élus figure notamment Loïc Dobler. /aca


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