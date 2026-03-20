Pierre-Alain Fridez fait ses adieux à la Coupole

Clap de fin pour une figure politique jurassienne. Ce vendredi marque le dernier jour de Pierre-Alain Fridez au Conseil national, au terme de la session de printemps à Berne.

Le socialiste de Fontenais met ainsi un point final à 14 années passées sous la Coupole fédérale. Élu en 2011, il aura marqué son passage par son engagement, notamment dans les dossiers liés à la politique de sécurité et aux F-35.

Au fil des législatures, le médecin ajoulot s’est imposé comme une voix reconnue sur les questions militaires au sein de la gauche. Un domaine qu’il n’imaginait pas forcément en début de parcours, mais dans lequel il a investi une grande partie de son énergie. Son départ ouvre désormais la voie à Loïc Dobler, appelé à lui succéder dès le mois d’avril. /mlm