Pierre-Alain Fridez va quitter la Coupole

L’information cheminait depuis quelques semaines dans les chaumières politiques régionales, elle est officielle depuis ce vendredi matin : Pierre-Alain Fridez (PS) va mettre un terme à sa carrière politique. A 68 ans, le médecin de Fontenais va céder son siège de conseiller national qu’il occupe depuis le mois de décembre 2011. Il s’arrêtera au terme de la session de printemps, qui se tient du 2 au 20 mars à Berne. Dès avril, le siège socialiste sera occupé par Loïc Dobler.

Présent durant 14 ans sous la Coupole, le médecin Fridez a été parqué par son parti dans la sérieuse commission de politique de sécurité, ce qui fait qu’au fil des ans et des législatures, il est devenu le spécialiste des dossiers militaires pour la gauche de l’hémicycle. Il a d’ailleurs écrit plusieurs ouvrages se montrant sceptique sur l’acquisition de l'avion F-35 et les risques pour la Suisse liés à la guerre en Ukraine. Les mandats du Jurassien l’auront aussi amené à beaucoup voyager puisqu’il fut membre de la délégation du Conseil de l’Europe, qu’il présida. Membre du Bureau du Conseil national en tant que scrutateur, Pierre-Alain Fridez fut ainsi le premier Jurassien à connaitre l’élection d’Elisabeth Baume-Schneider au Conseil fédéral le 7 décembre 2022.





Pourquoi Loïc Dobler ?

Pierre-Alain Fridez a informé son parti ce jeudi soir et la presse ce vendredi matin de sa décision. Lors des élections de 2023, pour lesquelles il avait obtenu une dérogation de son parti pour siéger une législature supplémentaire, l’Ajoulot avait laissé la porte-ouverte à ne pas aller au bout des quatre ans. Son départ s’inscrit ainsi dans une certaine logique. Son successeur aura quasiment deux ans pour s’imprégner des dossiers en vue d’une potentielle réélection lors des prochaines élections fédérales, à l’automne 2027. Loïc Dobler est élu sans (re)passer par la case « urnes » tout simplement parce que le résident de Glovelier était le colistier de Pierre-Alain Fridez lors des dernières élections en 2023. Il est ainsi élu de fait, comme le fut Mathilde Crevoisier-Crelier au Conseil des Etats lorsqu’Elisabeth Baume-Schneider est devenue conseillère fédérale. /clo