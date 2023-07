« Sous la Coupole » avec Charles Juillard (1/4)

Le conseiller aux États jurassien court souvent plusieurs lièvres à la fois. Une bonne organisation du temps et un suivi rigoureux des dossiers sont donc indispensables. Charles Juillard a aussi à cœur d’avoir une bonne entente avec les autres élus. « Quand on est représentant d’un canton comme le Jura et quand on est minoritaire comme francophone, on a intérêt à tisser les meilleures relations possibles avec ses collègues », affirme le sénateur ajoulot. « C’est aussi un trait de personnalité d’être ouvert à la discussion et à l’échange avec les autres ».