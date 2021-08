Swiss Medical Network majoritaire à l'HJB

Un « acteur régional supra-cantonal »



SMN et le canton de Berne ont souligné lundi leur très bonne collaboration depuis début 2020. Le nouvel actionnaire majoritaire veut d’ailleurs continuer à promouvoir et consolider l’HJB, il le répète dans le texte et donne l’exemple de coopérations avec d’autres hôpitaux de SMN. L'objectif avoué est de créer un « acteur régional supra-cantonal » dans le domaine de la santé. SMN s'est aussi engagé à investir 25 millions de francs sur trois ans lors de la première transaction de janvier 2020. Concrètement, HJB SA figure toujours sur la liste hospitalière bernoise. L'évolution des prestations et de l'emploi n'a pas été évoquée dans le communiqué. /comm-oza