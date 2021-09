Le HC Bienne victime d’une cyberattaque

Une nouvelle victime d’envergure dans le monde des cyberattaques : le HC Bienne en a été la cible en mai. Des noms et numéros de comptes des sponsors du club seelandais ont été hackés le 9 mai en une minute vers 18h30. L’arborescence du serveur de la holding du club a été crypté. Parmi les dossiers : des centaines de documents, des données stratégiques, les détails du budget 2019-2020 et une liste de nom d’entreprises qui sponsorisent le HC Bienne. Les dirigeants du club ont confirmé les faits et disent avoir immédiatement pris des mesures pour sécuriser les données.



Toutefois, un nombre conséquent de documents figure toujours sur le darknet selon 20minutes.ch, qui révèle l’information ce vendredi. Une plainte contre inconnu a été déposée auprès de la justice bernoise. /clo-gtr