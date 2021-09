Jean-Baptiste Lemoyne : « La France et le Jura ont eu une communauté de destin et restent très liés »

Le week-end est marqué par la 74e Fête du peuple. La manifestation réunit des Jurassiens et de nombreuses personnalités politiques à Delémont. Et cette année, plusieurs raisons de se réjouir : c’est l’année du vote communaliste de Moutier, le 70e anniversaire de l’homologation du drapeau jurassien et c’est aussi le centenaire de la naissance de Roland Béguelin. Pour célébrer ces événements, le canton du Jura accueillait samedi un invité de marque : le Secrétaire d’Etat français, chargé du Tourisme, des Français de l’étranger et de la Francophonie, Jean-Baptiste Lemoyne. Il a rencontré les ministres, a déposé une gerbe sur la tombe de Roland Béguelin et a participé à la réception officielle de samedi soir. Jean-Baptiste Lemoyne a souligné que la France et le Jura sont très liés, et ce, de longue date. Il a toujours suivi l'histoire jurassienne avec passion.