Sorti(e) de Boîte : Atelier Oï

Dix pas de parcourus dans les étages du Moïtel, et l’œil est déjà attiré dans toutes les directions. Au plafond et au sol, des luminaires d’art qui diffusent des reflets dansants, presque liquides. Des meubles aux contours épurés. Présentés à l’étage, des mobiles légers, des prototypes d’objets du quotidien et des matériaux simplement exposés, comme ces morceaux de cuir pliés, pincés. Une manipulation somme toute simple, mais des formes et des assemblages qui ont séduit de grosses marques, Louis Vuitton par exemple. Une rencontre que nous raconte Patrick Reymond :