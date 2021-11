Les touristes de retour en Ajoie pour la St-Martin

Cette tendance à des groupes de fêtards plus petits se ressent dans plusieurs établissements de la région, notamment au motel Noirval à Lucelle. Le patron Lucien Fankhauser souligne que de nombreux couples ont réservé et qu’il y a beaucoup plus de tables pour deux que d’habitude. De manière générale, le restaurateur s’attend à une St-Martin beaucoup plus calme cette année, tout comme Yves Rondez, le patron du Lion d’Or à Cornol.

D’autres établissements vont retrouver la fréquentation des grands jours. C’est notamment le cas du Cheval-Blanc à Chevenez ou du Bœuf à Courgenay qui affichent complet et qui accueillent de grands groupes pour cette St-Martin 2021. /alr