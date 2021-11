Déménagement en vue pour la Banque cantonale du Jura à Delémont

La Banque cantonale du Jura réorganise sa présence à Delémont. La BCJ va quitter ses locaux actuels de la place de la Poste pour le futur bâtiment du géant jaune situé à quelques mètres et qui est actuellement en construction. Le déménagement est prévu au printemps 2022. La BCJ entend concentrer ses services dans sa nouvelle succursale qui comptera plus de 1'100 mètres/carré. L’agence située en vieille ville – qui ne répond plus aux besoins de la clientèle - va ainsi fermer ses portes, également au printemps 2022. L’opération s’effectuera sans licenciement. La BCJ rappelle, par ailleurs, qu’un BancoDrive est à disposition de la population des Delémont depuis décembre 2020 à la place de l’Etang. /comm-fco