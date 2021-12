Sorti(e) de boîte : Au Carillon d’Or

Quand on pousse la porte, on est accueilli par le son réconfortant des tic-tacs et des carillons… Niché au cœur de la pittoresque vieille ville d’Auvernier, dans le canton de Neuchâtel, l’atelier « Au Carillon d’Or » restaure avec minutie des pendules de toutes les époques.

Thierry Amstutz s’est installé à son compte il y a quarante ans. Aujourd’hui, il est associé avec ses deux fils, Grégory et David. Mais son amour pour les mouvements horlogers est encore bien plus ancien :