Le Lakelive Festival fera son grand retour à l’été 2022

Outre la musique, des activités sportives et culturelles seront à nouveau proposées aux habitants de la région. Les organisateurs communiqueront ultérieurement sur cette partie du programme.

A noter que les deux dernières éditions ont été annulées et remplacées par un festival plus petit et intitulé Summer Now. Celui-ci ne va pas disparaître puisqu’il se tiendra juste avant le Lakelive. /sbo