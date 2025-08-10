Un record de fréquentation pour le LakeLive festival

L’édition 2025 du festival biennois LakeLive s’est achevée samedi soir et elle affiche un bilan réjouissant. Pendant 10 jours, les rives du lac ont accueilli plus de 90’000 visiteuses et visiteurs venus de toute la Suisse. Un chiffre qui représente 10'000 de plus que l’année précédente. Cette édition a mis une cinquantaine d’artistes sur le devant de la scène. On compte parmi eux des noms connus à l’international comme Luis Fonzi et James Blunt et d’autres plus régionaux comme Pegasus et Caroline Alves. Une programmation qui a visiblement séduit, d’autant plus en constatant que la quasi-totalité des hôtels de Bienne étaient complets durant la période du festival. «C’est magnifique d’observer l’évolution depuis la première édition en 2018, et encore plus beau de constater la constance de notre équipe. La plupart de nos responsables de pôles et de domaines ainsi que de nombreuses entreprises partenaires sont là depuis le début. Cette confiance et ce voyage commun font du Lakelive ce qu’il est aujourd’hui», relate le co-fondateur et président du LakeLive festival, Lukas Hohl.

