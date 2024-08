« La meilleure édition du Lakelive »

Après dix jours de fête à Bienne, les lumières se sont éteintes, dans la nuit de samedi à dimanche, sur le Lakelive festival. L’heure est donc au bilan et il se veut « positif » pour l’organisation. Cette 5e édition a réuni plus de 80'000 visiteurs, selon Lukas Hohl, co-organisateur de la manifestation. Un chiffre identique à l’an passé, qui tend donc à se stabiliser : « Les gens comprennent notre concept et notre vision », précise Lukas Hohl. De quoi combler l’équipe qui considère cette édition comme « la plus belle depuis la première en 2018 », peut-on lire dans un communiqué de presse.

Un concept qui fonctionne

Avec plus de 45 concerts, des noms de la chanson se sont produits à Bienne, à l’image de Die Fantastischen Vier « qui est la soirée ayant le mieux fonctionné », dévoile Lukas Hohl. D’autres artistes comme Nas, Simple Minds ou encore le Biennois Nemo, vainqueur du concours Eurovision de la chanson, ont mis l’ambiance à Bienne. Outre les concerts, ce sont plus de 100 activités qui ont étés programmées sur toute la durée du festival. Il y a eu des propositions culturelles, avec notamment la présence de l'Orchestre symphonique de Bienne-Soleure, mais également des propositions sportives qui ont rassemblé des festivaliers de tous âges.

Nul doute que l’événement biennois séduit au-delà des frontières de la cité seelandaise, à en croire le co-organisateur qui commente : « C’est un endroit de rassemblement pour toute la région, mais on attire aussi des gens de toute la Suisse qui viennent passer les vacances au bord du lac ». Lukas Hohl souligne aussi que le festival a bénéficié d’un joli coup de pouce de la météo et confirme que le Lakelive reviendra l’été prochain à Bienne. /comm-vfe-mle