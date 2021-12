Un district franc pour préserver la faune dans le Jura

Le groupe Vert.es et CS-POP au Parlement souhaite que la création d’un ou de deux districts francs soit étudiée dans le Jura. Il en fait la demande dans un postulat déposé récemment. Les districts francs sont des zones protégées qui ont été créés au début du XXe siècle pour permettre aux populations d’ongulés - comme le chamois ou encore le cerf - de se regénérer. La chasse, notamment, est interdite, dans ce type de zones, de même que le camping. Le texte est porté par le député des Verts Philippe Bassin qui avance plusieurs arguments pour motiver sa demande.

Pour le député de Porrentruy, les dérangements occasionnés à la faune sauvage par des activités humaines se multiplient. L’élu écologiste relève également que la crise sanitaire n’a rien arrangé et que les incursions dans la nature se sont accentuées avec le confinement ou les restrictions dans les lieux publics. Philippe Bassin souligne aussi que le district franc le plus proche du canton du Jura se situe à la Combe Grède, dans le Vallon de St-Imier. Il reconnaît que la mise en place de telles zones constitue une opération compliquée qui doit s’effectuer en collaboration avec la Confédération et que d’anciennes démarches en ce sens n’avaient pas abouti. Philippe Bassin demande donc au Gouvernement d’étudier la question. Dans la foulée, le postulat suggère également de définir des refuges de chasse qui pourraient aussi servir de zones de tranquillité avec des activités humaines réduites. /fco