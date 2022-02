Un plan de soutien pour les jeunes demandé dans le Jura

Le canton du Jura doit mettre en place un véritable plan d’action en faveur de la jeunesse. C’est ce que souhaite la députée suppléante socialiste Pauline Christ Hostettler. L’élue de Courchapoix a déposé récemment une motion en ce sens. Elle appuie sa requête notamment sur la pandémie de coronavirus qui a provoqué des impacts sur la santé psychologique des enfants et des adolescents. Pauline Christ Hostettler reconnaît, tout d’abord, que des propositions existent pour les enfants et les jeunes. Elle estime toutefois que des moyens d’actions supplémentaires seraient nécessaires pour toucher tous ceux qui en ont besoin. Pour l’élue socialiste, il faut éviter que les jeunes et les enfants soient les oubliés de la gestion de la crise du coronavirus.

Pauline Christ Hostettler indique, par ailleurs, que le canton de Vaud a pris de nouvelles mesures urgentes pour soutenir les jeunes via un plan d’actions défini à l’automne dernier. Le concept prévoit notamment un renforcement des structures en place, des interventions à l’école, une amélioration de la prise en charge ou encore un soutien aux associations. La députée suppléante demande ainsi au Gouvernement jurassien de mettre sur pied un plan d’actions et de mesures pour soutenir les jeunes affectés par la crise du Covid-19, en collaboration avec les professionnels ainsi que les responsables de la protection des enfants et des jeunes. /fco