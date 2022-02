L’Assemblée générale de la BCJ en présentiel

La Banque cantonale du Jura profite de la levée des mesures de lutte contre le coronavirus. Elle annonce ce lundi que l’Assemblée générale ordinaire aura finalement lieu en présentiel et non plus à huis clos. La réunion est au programme le 28 avril prochain à 18h30 à la Croisée des Loisirs, à Delémont. /comm-rch