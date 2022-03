« Je suis un autre Didier ! » Didier Fleury vient de fêter ses 60 ans, un anniversaire qui compte

On compte plus de 130’000 personnes cérébrolésées dans notre pays. Chaque année 20’000 personnes sont victimes d’accidents qui vont atteindre leur cerveau et par conséquent bouleverser leur vie et celle de leur entourage. Une personne victime d’un tel accident ne peut plus exercer son métier, et même parfois doit reconnecter les gestes les plus élémentaires du quotidien.

Nous vous apportons le témoignage de Didier Fleury, viticulteur en Ajoie. Victime d’un accident de travail, il y a 7 ans, il est plongé dans le coma durant 1 mois et demi. Puis il va réapprendre à vivre. Des mois de réadaptations pour marcher, parler, compter. Actuellement il bénéficie de la rente Assurance Invalidité et se rend deux matins par semaine dans les marchés de Porrentruy et Delémont afin de vendre les produits du terroir élaborés par les membres de sa famille. Il témoigne librement de son quotidien :