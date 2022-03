Sorti(e) de boîte : Oh Purée

David Scheidegger a créé plusieurs spécialités à base de légumes frais, de viandes suisses, de poissons et de féculents. Son but est d'utiliser les produits au maximum en conservant tous les nutriments et saveurs. Le chef nous présente un exemple de recette à base de chou-fleur, idéale pour les personnes qui ont de la peine à déglutir et à mastiquer. Les purées cuisinées est toujours moulée sous la forme de quenelles, de savarins ou encore de timbales afin de les rendre plus appétissantes :