La troisième et dernière table ronde du salon interjurassien de la formation organisée par RFJ et RJB s’est déroulée ce jeudi. Le thème : A l’heure de la diversification et de la digitalisation, le Jura historique restera-t-il un fleuron pour les métiers techniques ?





Trois invités y ont participé : Patrick Linder, directeur de la chambre d’économie publique du Jura bernois, Angela Fleury, déléguée à l’égalité dans le Jura et Claude Maître, directeur de la division technique du CEJEF. /fwo