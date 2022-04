Watches and Wonders a brillé à Genève

Watches and Wonders a fermé ses portes mardi soir à Genève. Le salon international de la haute horlogerie a fait son retour après des éditions digitales en raison de la pandémie de coronavirus. Journalistes et détaillants du monde entier ont découvert les nouveautés de 38 marques dont Patek Philippe, Rolex, Vacheron Constantin et la marque jurassienne Rudis Sylva. Pour dresser le bilan de la manifestation, Vincent Daveau, journaliste indépendant spécialiste d’horlogerie qui a arpenté les allées de ce salon, était l’invité de La Matinale mercredi. /mmi