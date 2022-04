Sorti(e) de boîte : Chemins de fer du Jura

Notre chronique économique Sorti(e) de boîte est montée dans le petit train rouge. Les Chemins de fer du Jura existent sous ce nom depuis 1944, mais cela fait plus de 150 ans que le rail a fait son apparition dans les montagnes jurassiennes, c’était entre La Chaux-de-Fonds et Le Locle. Aujourd’hui, les CJ exploitent plus de 85 kilomètres de voies entre les cantons du Jura, de Berne et Neuchâtel. À leur tête, un nouveau directeur depuis bientôt une année : le Fribourgeois Jean-Frédéric Python. Il nous parle de son nouveau terrain de jeu, l’Arc jurassien :